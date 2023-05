Direct Giro 2023 : le peloton contrôle l'avance de deux coureurs échappés... Suivez la troisième étape

La troisième étape du Giro, lundi, proposera un parcours de 213 km entre Vasto et Melfi.

Au lendemain de la victoire au sprint de Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) dans un final marqué par une chute, la troisième étape du Giro 2023, lundi 8 mai, propose un long parcours de 213 km entre Vasto et Melfi. Contrairement à la veille, le final sera plus tortueux et devrait consacrer un coureur costaud. A moins que les sprinteurs ne veuillent capitaliser sur le début de cette 106e édition du Tour d'Italie avant que les profils d'étape ne favorisent, ensuite, les grimpeurs et favoris au classement général.

A ce jeu, Remco Evenepoel porte le maillot rose pour la deuxième journée consécutive avant, peut-être, de le lâcher volontairement pour ne pas avoir à contrôler la course. C'est en tout cas l'objectif qu'il s'était fixé avant le début du Giro, qu'il dispute pour la deuxième fois de sa carrière.