Direct Giro 2023 : un final promis aux sprinteurs à Rome... Suivez la 21e et dernière étape

Le peloton arpente les rues de Rome, dimanche, lors de la 21e étape du Tour d'Italie.

Le calme après la tempête. Au programme de cette 21e étape du Giro, 126 kilomètres et un tracé relativement plat dans Rome attendent les coureurs encore en course, dimanche 28 mai. Après un premier passage sur la ligne d’arrivée, le peloton fera six tours de circuit dans les rues de la "ville éternelle", sur un parcours de 13,6 km (routes larges, avec quelques séparateurs de trafic). L'étape ne devrait pas laisser de place à une échappée et se conclura vraisemblablement par un sprint final.

Sauf retournement de situation, le nouveau maillot rose Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vainqueur de la 20e étape au terme d'un contre-la-montre irrespirable, samedi, devrait conserver sa place de leader du classement général à l'issue de la dernière étape du Giro. Dépassé par les événements la veille, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) occupe le deuxième rang, juste devant Joao Almeida (UAE Emirates). Auteur d’un superbe chrono, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'est, quant à lui, assuré le maillot bleu de meilleur grimpeur et une cinquième place provisoire au classement général.