Direct Giro 2023 : départ retardé et parcours raccourci... Suivez la 13e étape

Avec deux cols de 1ere catégorie, dont l'arrivée finale au sommet à Crans Montana, les favoris vont pouvoir se livrer bataille, vendredi.

Troisième étape de montagne de ce Giro, vendredi 19 mai, et première grosse explication à prévoir. La 13e étape du Giro 2023, qui relie Borgofranco D'Ivrea à la station de Crans Montana, en Suisse, a tout du terrain de jeu idéal pour que les favoris se dévoilent, à la mi-parcours de ce Giro. Alors que le peloton devait avaler trois cols de première catégorie, le col du Grand Saint-Bernard (25,7km à 5%), la Croix de Coeur (15,4 km à 8,8%) et la montée vers Crans Montana pour finir (13,1 km à 7,2 %), les coureurs ne graviront finalement pas le premier, point culminant de cette édition (2 500m), en raison de chutes de neige trop importantes, et passeront donc par un tunnel.

L'occasion tout de même de voir le premier duel entre Primoz Roglic et le maillot rose Geraint Thomas, désormais délestés de Remco Evenepoel, mais également de Tao Geogeghan Hart, évacué sur civière mercredi. À moins que les gros noms ne laissent une échappée se disputer la victoire pour éviter d'avoir à contrôler la course, après plusieurs journées éprouvantes marquées par plusieurs chutes et de nombreux cas de Covid-19 qui rebattent chaque jour les cartes de cette 106e édition.

