Direct Giro 2023 : Aurélien et Valentin Paret-Peintre dans un groupe de 17 échappés... Suivez la 16e étape

Après une journée de repos, le peloton du Tour d'Italie débute sa troisième et dernière semaine de course par une étape de montagne entre Sabbio Chiese et Monte Bondone, mardi.

Les coureurs prennent la route de la 16e étape du Giro, le 23 mai 2023. (LUCA BETTINI / AFP)

Les leaders vont-ils enfin se découvrir ? Après deux semaines de course passées à se débarrasser à tour de rôle du maillot de leader et des responsabilités qu'il confère, les coureurs les plus ambitieux au classement général du Tour d'Italie entament le sprint final, mardi 23 mai. Sur le papier, la 16e étape entre Sabbio Chiese et Monte Bondone, offre un tracé susceptible de créer des différences, avec 203 km de route montagneuse et surtout une longue dernière ascension (22,7 km à 6,4%) en guise de conclusion. Armirail toujours en rose Gâtés depuis le début de ce Giro avec huit victoires en treize étapes en ligne (contre-la-montre exclus), les échappés tenteront une nouvelle fois leur chance. Reste à savoir si le groupe des favoris continuera sur la même lancée et si la poursuite des fuyards sera encore confiée à Bruno Armirail et à la Groupama-FDJ. Pour sa deuxième journée en rose, le coureur français dispose de 1'08" d'avance sur son dauphin au classement général, Geraint Thomas (Ineos).