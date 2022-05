DIRECT. Giro 2022 : vers un coup d'éclat des baroudeurs ? Suivez la 15e étape entre Rivarolo Canavese et Cogne

Le peloton poursuit sa route vers Vérone, lieu de clôture de ce Tour d'Italie. Dimanche, la route va s'élever et devrait faire la part belle aux échappées.

Après la prise de pouvoir de Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et un scénario de course complètement fou samedi, quelle surprise nous réservera donc le Giro, dimanche 22 mai, lors de la 15e étape entre Rivarolo Canavese et Cogne (177 kilomètres) ?

La route va s'élever et pourrait laisser libre court aux attaques et aux échappées multiples. Mais gare au nouveau coup de Trafalgar en tête du classement général. Car après la 14e étape, les écarts se sont resserrés dans la lutte pour le maillot rose. Si le grimpeur équatorien est en rose, ses premiers poursuivants - Jai Hindley (Bora Hansgrohe), Joao Almeida (UAE Team Emirates), Mikel Landa (Bahrain-Victorious) et Domenico Pozzovivo (Intermarché Wanty-Gobert Matériaux) - sont à moins d'une minute.