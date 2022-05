DIRECT. Giro 2022 : un seul homme en tête, les équipes de sprinteurs en contrôle... Suivez la sixième étape du Tour d'Italie

Après avoir égalé Hinault et Anquetil, mercredi, en s'imposant à Messine, Démare va-t-il les dépasser dans la foulée ? Ce qui est sûr, c'est qu'il devrait être de la partie lors de l'emballage final de la sixième étape, jeudi 12 mai, à Scalea. Une journée plutôt plate où seule une ascension de quatrième catégorie viendra faire monter la fréquence cardiaque des coureurs. Une difficulté que tous devraient passer sans soucis, notamment Mark Cavendish et Caleb Ewan, revanchards après avoir été pris au piège la veille par l'accélération du peloton dans un col de deuxième catégorie.

Maillot cyclamen sur les épaules, le natif de Beauvais fait naturellement partie des favoris, mais la concurrence sera sûrement plus rude avec la présence du Britannique et de l'Australien. Déjà six fois vainqueur d'étape sur le Giro, Arnaud Démare pourrait devenir le premier Français à remporter sept étapes sur le Tour d'Italie, deux ans après ses quatre succès lors de l'édition 2020.