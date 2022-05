DIRECT. Giro 2022 : Richard Caparaz va-t-il conserver son maillot rose de leader ? Suivez la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Italie

Les coureurs doivent gravir deux ascensions de première catégorie et un col hors-catégorie, samedi, entre Belluno et Marmolada.

Trois secondes. Rien n'est encore joué entre Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), maillot rose de leader, et Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), son dauphin pour la victoire finale du Giro 2022. Sur les pentes des Dolomites entre Belluno et Marmolada, samedi 28 mai, les favoris s'expliqueront une dernière fois en haute montagne avant une bagarre à distance dans les rues de Vérone. Mikel Landa, troisième du général et à 1'05'' de la tête, veut lui aussi se mêler à la lutte mais il devra partir de plus loin et dynamiter la course.

Une journée qui s'annonce chargée avec deux ascensions de première catégorie et un col hors-catégorie au programme. L'arrivée au sommet à Marmolada promet un final dantesque avec les 5,7 derniers kilomètres à 10,4%. Côté français, Guillaume Martin, 14e du général toujours à la recherche de sa victoire d'étape, pourrait tenter de prendre l'échappée pour aller au bout.