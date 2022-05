DIRECT. Giro 2022 : première grosse explication entre favoris sur les pentes de l'Etna ? Suivez la quatrième étape du Tour d'Italie

Les favoris au classement général vont se livrer une première bataille sur des pentes historiques. Après trois jours en Hongrie, les coureurs du Giro retrouvent l'Italie, mardi 10 mai 2022, pour la quatrième étape de l'édition 2022. Au programme, ni plus ni moins que l'Etna, le plus important volcan actif d'Europe. L'arrivée jugée au sommet promet d'être explosive après plus de 20 kilomètres d'ascension à 5,9% de moyenne.

La victoire d'étape reviendra donc à un costaud, qui pourrait faire coup double en s'emparant du maillot rose de leader, pour l'heure sur les épaules de Mathieu van der Poel. Guillaume Martin, qui a fait un stage de trois semaines en Sicile, et Romain Bardet sont les outsiders français d'une étape où Richard Carapaz, Simon Yates ou encore Joao Almeida auront à cœur de frapper un grand coup au classement général. En 2020, lors de la dernière arrivée sur l'Etna, le Portugais avait récupéré la tunique rose et l'avait porté lors de 15 étapes, avant de finalement échouer à la quatrième place du classement général.