DIRECT. Tour des Alpes-Maritimes et du Var : suivez la deuxième étape entre Puget-Théniers et La Turbie

Le Tour des Alpes-Maritimes et du Var se poursuit, samedi 19 février, avec la deuxième étape entre Puget-Théniers et La Turbie. La première étape a été remportée au sprint par Caleb Ewan (Lotto-Soudal), pour sa deuxième victoire de la saison, devant Anthony Turgis (TotalEnergies) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic).

Pour cette deuxième étape, place aux grimpeurs, avec 149 kilomètres et de beaux dénivelés tout au long de la course. Venue avec l'objectif de gagner au moins une étape, la formation Groupama-FDJ, emmenée par Thibaut Pinot et Michael Storer, sera l'une des équipes à suivre de très près.