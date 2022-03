Tour de Catalogne : Andrea Bagioli vainqueur de la dernière étape, Sergio Higuita remporte le général

Lors de cette septième et ultime étape de la 101e édition du Tour de Catalogne, dimanche 27 mars, Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team) s’est imposé dans les rues de Barcelone. Au bout d’une course 138,6 kilomètres, l'Italien a fait la différence dans le sprint final du groupe des favoris. Attila Valter (Groupama-FDJ) et Fernando Barceló (Caja Rural) complètent le podium du jour.

Les yeux étaient surtout rivés sur la tête du classement général avec un duel entre le Colombien Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) et l’Equatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Le premier est parvenu à maintenir son avance de 16 secondes au début de l’étape et remporte son premier Tour de Catalogne à 24 ans.