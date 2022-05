Quatre jours de Dunkerque : la victoire finale pour Philippe Gilbert, Gerben Thijssen empoche la dernière étape au sprint

A 39 ans, Philippe Gilbert (Loto-Soudal) inscrit une nouvelle course à son palmarès. Le Belge a ramené le maillot rose de leader jusqu’à l’arrivée pour remporter les Quatre jours de Dunkerque, dimanche 8 mai. L’ultime étape, qui ralliait Ardes à la cité du Nord, a été remportée par un autre belge, Gerben Thijssen, le plus fort au sprint, après une arrivée décousue marquée par des cassures en tête de peloton. Il s'agit de la première victoire de sa carrière professionnelle. Thijssen a devancé deux Français sur la ligne, Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) et Lorrenzo Manzin (TotalEnergies).

Au classement général, Philippe Gilbert est aussi accompagné par un compatriote, Oliver Naesen (AG2R Citroën), deuxième. Le Britannique de la Groupama-FDJ Jake Stewart grimpe sur la troisième marche. La quatrième place revient à Benjamin Thomas (Cofidis), Français le mieux placé au général, à dix petites secondes de Gilbert.