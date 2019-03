Cyclisme : le Français Julian Alaphilippe remporte Milan-San Remo

Deux semaines après avoir remporté les Strade Bianche, le cycliste français a remporté samedi la course entre Milan et San Remo.

On n'arrête plus Julian Alaphilippe. Le Français a remporté, samedi 23 mars, la 110e édition de Milan-San Remo, le premier "Monument" de la saison cycliste. Alaphilippe a réglé au sprint un petit groupe en conclusion de la plus longue classique de l'année, avec 291 kilomètres. Il signe sa septième victoire de la saison, deux semaines après avoir remporté les Strade Bianche.