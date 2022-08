Cyclisme : le Français Christophe Laporte remporte le Tour du Danemark grâce à sa victoire lors de l'ultime étape

Une victoire sur le fil. Le Français Christophe Laporte a remporté le Tour du Danemark samedi 20 août en s'imposant dans la cinquième et dernière étape longue de 125,9 km entre Give et Vejle. Deuxième au classement général avant le départ derrière Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), le coureur de la Jumbo-Visma a devancé l'Américain de justesse dans l'ultime étape et s'est imposé grâce au jeu des bonifications. Le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo) a pris la troisième place de l'étape et du classement général final.

Christophe Laporte confirme ainsi son changement de dimension depuis son arrivée dans l'équipe néerlandaise en 2022. Au cours de cette année, le Français avait déjà levé les bras lors de la 19e étape du Tour de France, le 22 juillet, et lors de la première étape de Paris-Nice.