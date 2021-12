Cyclisme : la néerlandaise Amy Pieters dans le coma artificiel après un accident

La championne cycliste néerlandaise Amy Pieters a été opérée de blessures à la tête et plongée dans un coma artificiel après un accident survenu jeudi, a indiqué vendredi 24 décembre son équipe Team SD Worx.

"Amy Pieters a été opérée hier (jeudi) de la tête. Durant l'opération, les docteurs ont allégé la pression provoquée par l'accident. Elle sera plongée dans un coma artificiel pendant les prochains jours", a précisé SD Worx sur Twitter.

Update situation Amy Pieters



Yesterday Amy Pieters was operated on her head. During this operation, the doctors took away the pressure in her head that was created by the fall. Amy will be kept asleep the coming days.



