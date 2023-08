Cyclisme : Arnaud Démare quitte Groupama-FDJ avec effets immédiats pour finir la saison chez Arkéa-B&B Hotels

Le sprinteur français, vainqueur de deux étapes sur le Tour de France et à deux reprises du classement par points sur le Giro, "a résilié d'un commun accord" son contrat avec la formation Groupama-FDJ, avec laquelle il avait passé toute sa carrière professionnelle.

La fin de l'histoire a été actée le 13 juin dernier. Ce jour-là, à l'annonce de la composition de l'équipe pour le Tour de France sans lui, Arnaud Démare a vu son rêve se briser. "C'est deux parpaings que je me prends et qui font mal", confiait-il alors à France Bleu Picardie. Trois semaines après, le sprinteur français a annoncé, mardi 1er août (premier jour de l'ouverture du mercato), via un communiqué de sa nouvelle équipe Arkéa, qu'il avait mis un terme à son contrat avec la Groupama-FDJ. Il s'engage, avec un contrat de deux saisons, avec la formation bretonne.

"J'ai eu la possibilité de résilier d'un commun accord avec Groupama et FDJ mon contrat afin de rejoindre l'équipe Arkéa-Samsic pour pouvoir disputer avec cette structure la fin de saison 2023, à dater du 1er août, explique-t-il dans le communiqué. Je tiens à remercier ces deux partenaires de m'avoir libéré de mes derniers mois de contrat. C'est le meilleur qui pouvait m'arriver afin de tourner vite la page, et de me projeter sur l'avenir." Emmanuel Hubert, le manageur d'Arkéa-B&B Hotels, ne cachait pas sa satisfaction d'accueillir l'un des "meilleurs sprinteurs du monde [qui] possède un palmarès fort déjà de 93 succès", qui va "apporter son charisme, son aura", tout en louant sa volonté de "rapidement donner un nouvel élan à sa carrière".

Vainqueur de deux étapes sur le Tour de France (2017 et 2018), il était absent des listes de Marc Madiot depuis sa dernière apparition sur la Grande Boucle en 2021 (hors délais lors de la 9e étape). Arnaud Démare compte huit victoires sur le Giro, qui lui ont permis de finir par deux fois (2020 et 2022) avec le maillot distinctif du classement par points à l'arrivée du Tour d'Italie. Egalement vainqueur de Milan-San Remo en 2016 le sprinteur ouvre une nouvelle page de son histoire, à bientôt 32 ans (il les fêtera le 26 août prochain). "J'ouvre un nouveau chapitre de ma carrière, au sein d'une formation qui croit en moi, et me motive, annonce-t-il. Ma volonté est énorme et décuplée dans le but de bien faire."