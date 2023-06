Cyclisme : 31 coureurs exclus du Tour d'Italie espoirs pour s'être accrochés à des véhicules

L’organisation du Giro "Next Gen" a sanctionné, jeudi, 31 coureurs qui s’étaient accrochés à des voitures et des motos dans la montée du Stelvio, la veille.

Deux coureurs en pleine discussion, solidement accrochés à une moto, huit autres se faisant tracter par une voiture... La scène est surréaliste, et totalement interdite. Lors de la 4e étape du "Giro Next Gen", le Tour d'Italie espoirs, mecredi 14 juin, plusieurs coureurs ont profité des véhicules présents pour effectuer la montée du Stelvio, lieu d'arrivée. Au total, 31 coureurs ont été exclus, jeudi 15 juin, pour s'être "attachés au véhicule de leur équipe ou d'une autre équipe", selon un communiqué publié dans la soirée par l'organisation de course.

Parmi les 31 coureurs exclus (sur les 167 de la course), on retrouve Noah Hobbs, membre de l'équipe française Continentale Groupama-FDJ, et Tijl De Decker (Lotto Dstny), vainqueur le 7 mai dernier de Paris-Roubaix Espoirs.

Au niveau des sanctions, au-delà de la disqualification, les coureurs devront également s’acquitter d’une amende de 100 francs suisses (102 euros) et écopent de 25 points de pénalité au classement UCI. En outre, quatre directeurs sportifs ont également été exclus de la course, et leurs véhicules écartés jusqu’à la fin de l’épreuve, sans possibilité de remplacement.