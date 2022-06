Critérium du Dauphiné : première victoire professionnelle pour Carlos Verona et prise de pouvoir de Primoz Roglic sur la septième étape

L'Espagnol Carlos Verona, habituellement équipier, s'est offert sa plus belle émotion en carrière, samedi, avec sa victoire à Vaujany (Isère).

Il lui a fallu onze ans pour obtenir son premier succès chez les professionnels. A 29 ans, l'Espagnol Carlos Verona (Movistar) a remporté la septième étape du Critérium du Dauphiné, samedi 11 juin, et a connu le frisson de lever les bras. L'habituel équipier d'Alejandro Valverde, notamment, a eu sa chance et a concrétisé avec la manière. Il a dû, avant cela, se débarasser d'un Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) tenace entre le Galibier et le Col de la Croix de Fer. Mais la montée de Vaujany a eu raison du Français, qui a vu s'échapper définitivement Verona.

Derrière, du côté des favoris, c'est celui qui était attendu qui a décoché une flèche. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pu s'appuyer sur le travail léché de Jonas Vingegaard, qui a fait exploser tout le peloton de favoris et qui l'a propulsé vers une attaque décisive. Finalement, le Slovène a terminé à 13 secondes de la gagne et s'est logiquement emparé du maillot jaune, devant son coéquipier danois. David Gaudu, qui a joué aux avant-postes avec la Groupama-FDJ, a cédé des secondes mais s'est reclassé au sixième rang au général.