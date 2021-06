Vidéo Critérium du Dauphiné : les meilleurs moments de la 3e étape remportée par Sonny Colbrelli

Il était l'un des grands favoris du jour et ne s'est pas loupé. Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), deuxième lors des deux premiers jours, a remporté au sprint la troisième étape du Critérium du Dauphiné, mardi 1er juin entre Langeac et Saint-Haon-le-Vieux (172 km). L'Italien a devancé Alex Aranburu (Astana) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates) lors d'une arrivée en bosse. Au classement général, Colbrelli revient à deux secondes de Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) qui conserve son maillot jaune de leader.