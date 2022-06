DIRECT. Critérium du Dauphiné : Wout van Aert va devoir se méfier des échappés... Suivez la sixième étape

Dernière étape avant la haute-montagne. Avant de se mesurer au Galibier et à la Croix de Fer samedi, le peloton a quatre difficultés à franchir, vendredi 10 mai, pour la sixième étape du Critérium du Dauphiné entre Rives (Isère) et Gap (Hautes-Alpes). Deux cols (Rousset et Cabre) de deuxième catégorie sont au programme pour faire le tri entre les 147 coureurs restants.

Les échappés devront essayer de prendre le large dans une étape construite pour les baroudeurs, afin d'éviter un retour du peloton comme jeudi. La Jumbo-Visma pour Wout van Aert, et les Ineos Grenadier, pour Ethan Hayter, pourraient essayer de rouler fort dans le final pour placer leurs candidats à la victoire d'étape. Les hommes en jaune et noir devront également surveiller l'échappée si elle va au bout pour ne pas faire tomber la tunique dorée des épaules du Belge.

La petite bosse non répertoriée (3,2 kilomètres à 2,8% avec les 600 derniers mètres à 5,2%) à cinq kilomètres pourrait également faire la différence pour désigner celui qui lèvera les bras à Gap.