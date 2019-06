Critérium du Dauphiné : Christopher Froome forfait pour le Tour de France après une lourde chute

Christopher Froome a lourdement chuté mercredi 12 juin avant la quatrième étape du critérium du Dauphiné, percutant un mur en descente. Son équipe a indiqué sur Twitter qu'il ne pourrait pas s'élancer pour cette étape de contre-la-montre. Il y a une suspicion de fracture du fémur, indique une source proche du coureur britannique. Le quadruple vainqueur du tour a chuté lors de la reconnaissance du parcours.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH