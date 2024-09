Mondiaux de cyclisme : Paul Seixas devient le premier coureur français sacré champion du monde juniors du contre-la-montre

La jeunesse française au pouvoir. A 17 ans, Paul Seixas a remporté le contre-la-montre juniors des Mondiaux de cyclisme, lundi 23 septembre. Sur les bords du lac de Zurich (Suisse), avec un tracé plat, le Lyonnais a été le plus rapide en parcourant les 24,9 km en 28'08"43. Le jeune coureur français devance les Belges Jasper Schoofs (18 ans) et Matisse Van Kerckhove (18 ans) respectivement de six et sept secondes, grâce à une belle remontée. Seulement quatrième aux deux premiers intermédiaires, Paul Seixas a été supersonique dans les derniers kilomètres, rattrapant son retard et doublant ses concurrents au chronomètre.

Aucun Français n'avait remporté le maillot arc-en-ciel sur le chrono junior des Mondiaux dans l'histoire. En revanche, chez les filles, Catherine Marsal (1987), Elisabeth Chevanne-Brunel (1993), Pauline Ferrand-Prévôt (2010) et Julie Bego (2023) ont remporté le titre dans cet exercice et cette catégorie. Chez les hommes, seule l'élite avait réussi à mettre un Français sur la plus haute marche du podium jusque-là : Laurent Jalabert en 1997 à Saint-Sébastien. Il succède au palmarès à des pointures comme le Belge Remco Evenepoel (2018), le Britannique Tom Pidcock (2017) ou encore le Suisse Fabian Cancellara (1998, 1999).

Top 3️⃣ | Men Junior Individual Time Trial:



🥇 Paul Seixas 🇫🇷 (28:08.43)

🥈 Jasper Schoofs 🇧🇪(+6.31)

🥉 Matisse van Kerckhove 🇧🇪 (+7.13)#Zurich2024 pic.twitter.com/rqrgrUAFmE — UCI (@UCI_cycling) September 23, 2024

Vainqueur cette année de Liège-Bastogne-Liège juniors, Paul Seixas est l'un des grands espoirs du cyclisme tricolore. Il va découvrir, la saison prochaine, le circuit senior puisqu'il a été intégré à l'effectif World Tour de l'équipe Decathlon-AG2R.

La formation savoyarde remporte ce titre pour la deuxième année consécutive, après l'Australien Oscar Chamberlain en 2023. Ce dernier fait également partie de la "promotion 2024", qui va être intégrée à l'effectif des professionnels en 2025.