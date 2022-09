Info franceinfo Mondiaux de cyclisme en Australie : le voyage de l'équipe masculine a coûté 49 635 euros

Le voyage de l'équipe de France de cyclisme vers l'Australie, où se déroulent les mondiaux, avait créé la polémique puisque les hommes avaient voyagé en classe affaire alors que les femmes et le reste du staff étaient en classe économique. Selon les informations de franceinfo, le voyage a coûté au total 116 075 euros dont 49 635 euros pour les neuf hommes de l'équipe.

Un montant auquel il faut ajouter "d’importants suppléments de bagages pour transporter tout le matériel nécessaire, tous frais pris en charge par la FFC", précise Christophe Manin, le directeur technique national du cyclisme à la Fédération française de cyclisme.

Un choix assumé de la direction technique

Un total important pour ce voyage en Australie si on ajoute à cela, "le transport aéroport-hôtel, les visas à 300 euros par personne, les frais d’hébergement, la nourriture et les vacations des personnels", explique Christophe Manin à franceinfo.

"C'est un choix assumé de la direction technique nationale et je n'ai pas plus de commentaire à faire dessus. Si nous avions terminé ces dernières années aux 50e et 60e places, je pense que les garçons n'auraient pas eu ce privilège", a expliqué Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France masculine et ancien champion de cyclisme, dimanche 18 décembre sur franceinfo.