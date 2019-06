Ariège : un cyclotouriste meurt lors d'une course

Un homme de plus de 50 ans, qui participait à la course cycliste l’Ariégeoise, est mort ce samedi matin, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie.

Le quinquagénaire est mort d'un arrêt cardiaque. Le parquet de Foix annonce l'ouverture d'une enquête pour préciser les circonstances du décès, et notamment pour déterminer s'il est dû aux fortes températures de ce samedi.

L’Ariégeoise Cyclosportive, qui organise l’événement, avait annoncé l'arrêt de la course avant midi ce samedi, sur sa page Facebook et sur son site internet : "Après concertation avec nos équipes médicales et suite à de trop nombreux malaises dus à la chaleur, nous avons décidé de mettre un terme à l'édition 2019 de l'Ariégeoise. Les cyclistes sont regroupés en groupe par nos motards qui vont organiser leur retour".

Cellule de crise

Après l'arrêt de la course, l'Ariégeoise Cycliste a mis en place une cellule de crise, en collaboration avec les services de l'Etat.

Les coureurs étaient partis à 8h ce matin de Tarascon-sur-Ariège. L’arrivée était normalement prévue vers midi à Auzat, commune de montagne qui culmine à 3 000 m d'altitude. L’Ariégeoise, 25e édition cette année, rassemble environ 5 000 participants. Il existe plusieurs courses aux difficultés variées. Toutes les arrivées étaient programmées ce samedi à Auzat en Ariège.