Course à la voile : le départ de Brest Atlantiques reporté à mardi en raison de la tempête Amélie

La course, qui oppose quatre maxi-trimarans, devait initialement partir dimanche de Brest.

Le départ de la course à la voile Brest Atlantiques était initialement prévu dimanche 3 novembre. Les organisateurs ont finalement annoncé, samedi 2 novembre, qu'il était reporté au mardi 5 novembre, à 11 heures, pour cause de météo. "Les conditions pour mardi seront engagées" mais "très favorables pour une descente rapide du golfe de Gascogne (...) avec une mer qui demeure incertaine", a écrit Jacques Caraës, le directeur de la course, cité dans un communiqué.

"La météo étant, par nature, évolutive, surtout en cette saison, nous continuons à être extrêmement vigilants à l'évolution du système. Nous pourrons préciser les conditions dans les prochaines 48 heures", a-t-il ajouté. Jeudi, les organisateurs avaient déjà annoncé jeudi le report de la course en raison de conditions météo tempétueuses dans le golfe de Gascogne. Le départ devait être donné une semaine après celui de la Transat Jacques-Vabre, partie dimanche dernier.

Brest Atlantiques se joue sous la forme d'une longue boucle. Quatre maxi-trimarans de classe Ultim doivent partir de Brest pour se diriger vers Le Cap (Afrique du Sud) puis remonter en direction de Rio (Brésil) et ensuite revenir à la pointe de la Bretagne.