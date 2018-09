La judokate française Clarisse Agbegnenou sacrée championne du monde pour la troisième fois

La Française de 25 ans s'affirme ainsi comme la prétendante numéro 1 à l'or olympique, à deux ans des Jeux olympiques de Tokyo.

Elle entre dans l'histoire de son sport. Opposée à la Japonaise Miku Tashiro, Clarrise Agbegnenou a remporté la finale des championnats du monde de judo à Bakou (Azerbaïdjan) par ippon. A 25 ans, la judokate française conserve sa couronne et décroche dans la catégorie des moins de 63 kilos sa troisième médaille d'or mondiale. Avec une cinquième médaille aux Mondiaux, soit trois en or et deux en argent, Clarisse Agbegnenou entre dans l'histoire du judo tricolore en égalant les cinq médailles mondiales décrochées par Gévrise Émane entre 2005 et 2015.

Elle a immédiatement été félicitée par Teddy Riner. "Bravo petite sœur pour ce 3e titre mondial", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Bravo petite soeur @Gnougnou25 pour ce 3ème titre mondial ! https://t.co/clVD1C2V1J — Teddy Riner (@teddyriner) 23 septembre 2018

Clarisse Agbegnenou est la vice-championne olympique en titre et c'est la cinquième fois consécutive qu'elle est présente en finale des championnats du monde. Elle s'affirme ainsi comme la prétendante numéro 1 à l'or olympique, à deux ans des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.