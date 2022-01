Il y a encore six ans, il vendait des meubles et n'avait jamais enfilé de gants de combat. Ciryl Gane pourrait devenir, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier, le premier français à détenir une ceinture mondiale UFC. "Après ça, je ne pourrai pas aller plus haut", assure le colosse (1m95, 112 kg) dans "Stade 2".

L'ancien élève face au maître

Mais le "ça" représente un sacré défi. Face à Ciryl Gane se dresse Francis Ngannou, l'un des maîtres de la discipline, à qui il servait de sparring-partner avant que sa carrière ne décolle. Depuis, son ascension est vertigineuse et le Français n'a toujours pas perdu, sur un ring comme dans la cage.

Face au Camerounais, le surdoué s'est fixé l'objectif de terminer le combat avant son terme, "quelque chose qui peut [lui] apporter beaucoup pour sa carrière". Une telle victoire relèverait de l'exploit : Ngannou n'a jamais perdu un combat avant la fin. Les spectateurs du Honda Center d'Anaheim (Etats-Unis) en salivent d'avance.