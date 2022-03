Leurs prises de paroles et les images qu'ils diffusent sont de véritables crève-coeurs. Au quotidien, Vitali et Wladimir Klitschko s'engagent au soutien du peuple ukrainien. Le premier est maire de la capitale, Kiev. Le second fut, comme son illustre grand frère, l'un des plus grands champions de la catégorie poids lourds en boxe.

"Pourquoi devrions-nous fuir ?"

"Il faut employer tous les moyens pour mettre fin à la guerre", lance Vitali Klitschko habillé d'un gilet par balles. "Beaucoup de civils meurent tous les jours", appuie-t-il. Le maire de Kiev, déjà en première ligne lors de la révolution ukrainienne en 2014, se positionne en véritable symbole de la résistance ukrainienne.

"Je chercherai toujours à éviter la confrontation, il faut chercher la meilleure voie : la paix", ajoute en diplomate Vitali, qui a toujours regardé vers les pays de l'ouest pour trouver du soutien. Et son petit frère Wladimir de conclure : "Pourquoi devrions-nous fuir ? C'est notre maison, que feriez-vous si l'on attaquait la vôtre ? Vous la défendriez."