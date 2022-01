MMA : pourquoi le combat entre Ciryl Gane et Francis Ngannou fait tant parler

De l'autre côté de l'Atlantique, publicitaires et annonceurs ont fait du duel Ngannou-Gane l'un des combats du siècle. Les deux combattants, qui n'ont toujours pas connu la défaite cette saison, se retrouvent dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier, pour s'adjuger le titre des poids lourds de l'UFC. Une ceinture défendue de toutes ses forces par le Camerounais Ngannou, mais que le mordant Ciryl Gane va tenter de lui ravir, en rendant coup pour coup. On vous explique pourquoi ce combat attire tous les regards.

Parce que deux montagnes s'affrontent

Depuis mars 2021, Francis Ngannou, dit "le Predator", est le champion du monde des poids lourds de l'UFC. Avec 16 victoires pour trois petites défaites sur décision, il confirme son statut d'intouchable. Mais son adversaire, Ciryl Gane, alias le "Bon Gamin", n'est pas en reste. En dix combats, le Français n'a jamais connu la défaite. Au jeu de la balance et des mensurations, les deux combattants sont quasiment à égalité. Tous deux mesurent 1m93, mais Ngannou dépasse son adversaire de deux petits kilos.

Parce que l'élève défie le maître

Pour Ciryl Gane, âgé de 31 ans (contre 35 pour son adversaire), la préparation de ce combat l'a sans doute fait plonger dans ses souvenirs. Voilà à peine trois ans, le Français n'était encore que le partenaire d'entraînement de celui qui brillait déjà en MMA. A l'occasion de plusieurs entraînements à la MMA Factory de Paris, Gane recevait les coups et les ordres de Ngannou. Avantage tactique ou inconvénient psychologique ?

En conférence de presse d'avant-combat, le passé commun des deux combattants a été évoqué. Une sombre histoire de KO a, une nouvelle fois, refait surface, Francis Ngannou expliquant avoir "salement" mais involontairement infligé un KO à Ciryl Gane lors d'un entraînement. Cette version des faits, complètement réfutée par le Vendéen, a eu le mérite de faire monter la pression à quelques jours d'entrer dans la cage.

Parce que les deux combattants ont des destins hors du commun

L'histoire de Francis Ngannou est digne d'un conte pour enfants. Exploité dans une mine de sel au Cameroun, celui qui rêvait alors de devenir boxeur a traversé la Méditerranée avec des migrants, pour poursuivre son rêve en Europe. C'est à Paris qu'il a posé le pied sur le Vieux Continent. Longtemps sans domicile fixe, il a été aidé par une association à laquelle il est venu en aide à son tour, quelques années plus tard. La proximité directe entre les locaux de l'association et ceux de la MMA Factory a poussé le colosse à franchir la porte.

Si l'histoire de Ciryl Gane est moins tourmentée, elle reste singulière. Il y a six ans à peine, le natif de La Roche-sur-Yon vendait des meubles. A l'entendre, c'est le MMA qui l'a choisi et non l'inverse. Quoi qu'il en soit, son évolution a été époustouflante.

Parce qu'aucun des deux ne souhaite aller à la décision finale

Dans une interview accordée à "Stade 2", Ciryl Gane s'est montré clair... et ambitieux. Il veut battre son adversaire avant la fin du combat. "C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux fans, c'est quelque chose qui plaît à mon patron, Dana White de l'UFC, et c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup pour ma carrière".

Le Camerounais a répondu avec une pointe de provocation, mercredi, estimant que ce combat n'est "pas plus important que les autres". Surtout, il assure qu'il "se finira par un KO au deuxième round".

Parce que c'est une confrontation de styles

A la technique et la mobilité de Ciryl Gane répondra la surpuissance physique de Francis Ngannou. D'abord pratiquant de boxe thaï entre 2014 et 2018 (13 victoires, aucune défaite), le Vendéen n'a que trois ans et demi de MMA derrière lui. Un passé pas si lointain qui lui assure donc une certaine technique de base.

Au contraire, son adversaire serait tenté de faire le chemin inverse. Surpuissant et hyper agressif, Ngannou a commencé les sports de combat avec le MMA. Le Camerounais verra son contrat avec l'UFC arriver à terme après cette rencontre, sans garantie d'être prolongé, lui qui juge ne pas être payé à sa juste valeur, ce qui tend ses relations avec Dana White, le patron de la ligue. Francis Ngannou a exprimé l'envie de se tourner vers la boxe anglaise, qui offre des cachets plus élevés. Tyson Fury, champion WBC des lourds, n'a pas attendu pour le défier sur les réseaux sociaux.