Bixente Lizarazu devient le spécialiste football et "l’ambassadeur du sport" de Radio France

Le footballeur champion du Monde 1998 rejoindra le groupe public à partir de la rentrée prochaine.

Ancien international de l'équipe de France de football, et champion du monde en 1998, Bixente Lizarazu sera le spécialiste football et l’ambassadeur du sport de Radio France à partir de septembre prochain, annonce le groupe public ce jeudi.

Fiers et heureux d'accueillir sur nos antennes, @BixeLizarazu, en tant que spécialiste football ⚽️ et ambassadeur du sport de Radio France, à partir de septembre 2020.

Après avoir officié sur RTL, l'ancien arrière gauche des Bleus sera consultant sur certains matchs de football, il aura une émission hebdomadaire sur le réseau France Bleu. On l'entendra aussi de temps en temps dans l'émission de France Inter consacrée à l'environnement "La Terre au carré", animée par Mathieu Vidard .

"Je suis très heureux de rejoindre Radio France dont les antennes accordent une grande importance au football et au sport" a réagit Bixente Lizarazu dans un communiqué. "Je suis par ailleurs très content de me retrouver à nouveau à la tête d’une émission hebdomadaire qui sera diffusée sur France Bleu. Elle traitera des nombreux sujets qui me passionnent (football, sport, aventure, nature). Je ferai chaque semaine partager l’expérience et l’aventure humaine de mes invités. Aborder un périmètre plus large me tenait à cœur : c’est important dans la perspective des JO de Paris 2024 et de ce que représente le sport pour moi"