Auteur de 20 points, Victor Wembanyama a réalisé les meilleurs débuts en Bleu de l'ère moderne.

La pression glisse sur lui. A 18 ans et 10 mois, Victor Wembanyama a porté pour la première fois le maillot tricolore, vendredi 11 novembre, lors de la promenade française en Lituanie (90-65). Très attendu, d'autant que les stars NBA et les engagés en Euroligue n'étaient pas là, le joyau français n'a pas déçu. Au contraire : avec 20 points et 9 rebonds, il a réalisé la meilleure entrée en matière avec les Bleus dans l'ère moderne, égalisant celle d'Apollo Faye en 1974. Seul Robert Busnel a fait mieux en 1934 avec 30 points marqués.

Reçu 7/7 aux lancers francs, Wembanyama a affiché une réussite de 46,15% au tir, et de 50% à trois points. A l'aise offensivement, il a délivré quelques gestes de classe. Préservé lors du dernier quart-temps, il a passé moins de 24 minutes sur le parquet. A l'heure des comptes, cela fait donc quasiment un point par minute pour le Français. Vivement la suite lundi à Pau, pour un match diffusé sur France 4, à 20h20.