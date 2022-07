NBA : Rudy Gobert quitte le Jazz après neuf ans dans l'Utah

C'était la surprise de la nuit en NBA : Rudy Gobert, neuf ans après son arrivée dans la "Grande Ligue", quitte le Utah Jazz ! Les Minnesota Timberwolves ont en effet employé les grands moyens, vendredi 1er juillet, pour arracher la star des Bleus à sa franchise basée à Salt Like City. La franchise de Minneapolis envoie cinq joueurs (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro) et quatre choix du premier tour de la draft (pour les drafts 2023, 2025, 2027 et 2029).

Aux Etats-Unis, Adrian Wojnarowski fait loi. Le célèbre journaliste de la chaîne ESPN fait valeur de voix officielle lorsqu'un transfert est opéré entre deux Franchises. Alors quand ce dernier annonce sur les réseaux que le pivot tricolore rejoint Minnesota, l'info est considérée comme officielle en attendant la validation des contrats, par la ligue nord-américaine, mercredi 6 juin.

Utah is trading Rudy Gobert to Minnesota, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Dans les heures qui ont suivi, Rudy Gobert a confirmé l'information, même s'il n'a pas encore nommé sa future destination. "Utah!!!! J'étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour", a écrit sur son compte Twitter le vice-champion olympique de Tokyo.

"J'ai grandi en tant qu'homme et en tant que joueur devant vos yeux et je vous remercie pour chaque moment que j'ai vécu. Utah et sa population auront toujours une place spéciale dans mon coeur, merci, le voyage se poursuit", a ajouté Gobert.

Utah!!! I was just a kid from France when i got here 9 years ago… pic.twitter.com/TKmQ6tC4dH — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 2, 2022

Chez les Timberwolves, Rudy Gobert va former avec la star locale Karl-Anthony Towns un des duos les plus redoutables dans la raquette, bien épaulé par la pépite Anthony Edwards (20 ans, numéro 1 de la draft 2020). A 30 ans, le Français va découvrir sa deuxième franchise NBA, neuf ans après avoir été sélectionné en 27e position lors du premier tour de la draft 2013 par Utah.

Avec le Jazz, Gobert a été élu trois fois meilleur défenseur de la ligue, en 2018, 2019 et 2021. Mais le vice-champion olympique des Jeux de Tokyo n'a jamais réussi à atteindre les finales NBA, malgré six participations aux play-offs. Cette saison, le Utah Jazz avait d'ailleurs été éliminé dès le premier tour par les Dallas Mavericks (4 victoires à 2). Cet échec a sans doute été un moteur des changements d'Utah, qui s'est également séparé de son coach Quin Snyder. La franchise de Salt Lake City va maintenant reconstruire autour de son meneur-star Donovan Mitchell.

Les Timberwolves avaient connu le même sort face aux Memphis Grizzlies, et ont choisi la solution inverse. Plutôt que reconstruire, ils ont décidé de tenter de gagner le plus rapidement possible en ajoutant Gobert, quitte à mettre en péril le futur de la franchise sur le long terme. Avec la signature du géant tricolore, Minnesota entre ainsi dans une nouvelle dimension : celle des outsiders pour le titre suprême.