NBA : Stephen Curry s'offre un nouveau record contre Sacramento et suscite l'admiration de la planète basket

Grâce à leur star, les Warriors de Golden State ont éliminé Sacramento, dimanche, et rejoignent les Lakers de LeBron James au deuxième tour des playoffs.

Nouveau record pour Stephen Curry. En feu lors du 7e et dernier match du premier tour des playoffs entre Golden State et Sacramento, dimanche 30 avril, l'Américain a livré une performance "incroyable et sublime", selon les mots de son entraîneur Steve Kerr, pour qualifier les Warriors (120-100) en demi-finale de conférence Ouest. Il a compilé 50 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour porter son équipe vers un duel alléchant contre les Lakers de LeBron James au tour suivant.

All 50 points from Steph's Game 7 masterclass 🔥



GSW win to advance... they'll face LAL in Round 2.



📺 Game 1: 10pm/et Tuesday on TNT



📲 https://t.co/YfWXkZJEWF pic.twitter.com/jJ7ougqXPz — NBA (@NBA) May 1, 2023

Le meneur de Golden State, qui possède quelques exploits à son actif, est entré dans l'histoire, car jamais un joueur n'avait marqué autant de points dans un 7e match décisif des playoffs NBA. "Nous prenons tout ceci pour acquis parce qu'il est brillant soir après soir et que cela fait dix ans que nous le regardons faire. Mais il faut se rappeler de temps en temps qu'il s'agit de l'un des plus grands joueurs de l'histoire. C'est ce que je ressentais à l'époque où je jouais avec Michael Jordan", a assuré Steve Kerr.

Une performance "légendaire"

L'ensemble de la planète basket n'a pas manqué de saluer la performance majuscule de Stephen Curry face aux Kings. Une master class qualifiée de "légendaire" par son ancien coéquipier Kevin Durant, désormais aux Suns de Phoenix, d'"irréelle" par Trae Young (Atlanta Hawks), alors que l'ancienne idole des Lakers, Magic Johnson, a placé cette performance "parmi les plus grandes qu'il ait jamais réussies". "Être le témoin d'une perf comme celle-ci, c'est quelque chose dont on se souviendra toute sa vie", a ajouté son coéquipier Kevon Looney, autre artisan de la victoire des Warriors avec 11 points et 21 rebonds.

Unreal Performance. Steph Different🫡 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 30, 2023

Ses adversaires du jour n'ont pas manqué de lui rendre hommage malgré la déception de l'élimination. "C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il réussit des tirs difficiles, s'infiltre dans les couloirs, est capable de finir... Il a tout fait pour eux. Une fois qu'il a commencé à jouer, nous avons eu du mal à le ralentir", a reconnu DeAaron Fox. Stephen Curry a désormais rendez-vous avec les Los Angeles Lakers d'une autre star NBA, LeBron James.