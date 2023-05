Ligue féminine de basket : Lyon-Asvel champion de France pour la deuxième fois

En remportant le troisième match de la finale (74-68) face à Villeneuve-d'Ascq, lundi, les joueuses de l'Asvel féminin ont glané un deuxième titre de championnes de France.

Quatre ans plus tard, l'Asvel revient sur le trône de la Ligue féminine de basket. Déjà sacrées en 2019, les coéquipières de Marine Johannès et Sandrine Gruda ont été sacrées, lundi 22 mai, championnes de France en venant à bout de Villeneuve d'Ascq (74-68) lors du match 3 des finales. Il s'agit du deuxième titre des Lyonnaises, emmenées par une immense Gruda (18 points).

A domicile, au stade de l'Astroballe, les joueuses de David Gautier ont bien négocié la fin de match face à la MVP de la saison, Kennedy Burke (15 points), et s'offrent ainsi un doublé inédit avec l'Eurocoupe, remportée il y a un peu plus d'un mois. La consécration enfin pour le club de Tony Parker qui courait après un nouveau titre national. Entretemps les échecs s'étaient multipliés, comme la finale de Coupe de France perdue contre Basket Landes le mois dernier ou la finale de Ligue féminine remportée par Bourges l'année dernière.

Le recrutement de la capitaine des Bleus Sandrine Gruda à l'intersaison était inspiré : "On a beaucoup de joueuses d'expérience, elles sont venues pour gagner et on l'a fait", a salué "TP" au micro de Sport en France. A bientôt 36 ans, le mois prochain, la médaillée de bronze de Tokyo a signé lundi un double double (18 points 10 rebonds). Plus que ça, elle a fait basculer la rencontre dans les moments décisifs. "C'était dur, vous n'avez pas idée", a soufflé l'immense intérieure (1,97 m). "C'est beau, je suis venue pour ça, gagner des titres."

"On l'attendait depuis quelques années"

En soutien de Gruda, entre Julie Allemand et Marine Johannès (3/6 à trois points et 3/8 lundi), l'Asvel compte deux altesses de l'adresse, qui ont quitté le parquet avec 11 et 16 points. "J'étais depuis le début de l'histoire de l'Asvel, ça fait plaisir d'aller décrocher ce titre une deuxième fois, a savouré la Belge Julie Allemand. On l'attendait depuis quelques années. On savait que ça allait prendre du temps de créer notre identité." Marine Johannès, dont la participation au prochain Eurobasket (15-25 juin) reste incertaine en raison d'un possible aller-retour express en WNBA, est apparue très émue. "Je parlerai de ça plus tard", a-t-elle éludé. "Là, je veux profiter !"