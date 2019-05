"Je vais essayer de me réveiller à l'heure américaine pour regarder le match" : au club de basket de Nanterre, la NBA fascine les ados

Les Raptors de Toronto au Canada arrivent en finale de NBA pour affronter les incontournables Warriors de Golden State. En France, les fans de NBA se préparent à des nuits très courtes. Reportage au club de basket de Nanterre, où les adolescents vont suivre ce match de très près.

Vendredi 31 mai, à 3 heures du matin (heure de Paris), sera donné le coup d'envoi de l 'épisode 1 de la finale de NBA qui verra s'affronter les Raptors de Toronto contre les Warriors de Golden State. C'est la première fois que la franchise canadienne accède à une finale de ligue nord-américaine de basket. Pour décrocher le titre, il faudra totaliser quatre victoires. Il y aura donc plusieurs rendez-vous nocturnes.

"Les Américains sont très forts pour raconter des histoires"

Les adolescents qui s'entraînent au club de basket de Nanterre, en banlieue parisienne, sont littéralement fascinés par la NBA. Chargé des entraînements des jeunes de moins de 15 ans au Palais des Sports de Nanterre, Brian George est impressionné par la capacité des Américains à scénariser la finale de NBA : "Ils sont très forts pour raconter des histoires", déclare l'entraîneur.

Je vais essayer de me réveiller à l'heure américaine pour regarder le match. Mes parents ne m'y autorisent pas donc je regarde sur mon téléphone.Jeune joueur de basket au club de Nanterreà franceinfo

La fascination pour la NBA touche tous les jeunes de l'équipe. Il y a les petits veinards, dont les parents ont pris un abonnement payant pour regarder les matches et puis il y a ceux qui se réveillent sans connaître le score et consultent leur portable avant de sortir du lit. Un jeune joueur du club de Nanterre explique pourquoi la NBA est son championnant favori : "La NBA c'est quelque chose que j'aime bien, beaucoup plus que la Pro A ou que l'EuroLigue. Il y a beaucoup plus d'intensité, plus de spectacle", raconte-t-il.

En France ou en Europe on est trop carré. On fait trop les choses comme à l'école. En NBA c'est plutôt à l'instinct.Jeune joueur de basket au club de Nanterreà franceinfo

La passion de l'adolescent pour la NBA va jusqu'à la maison où il échange beaucoup sur le sujet avec son petit frère : "On a nos équipes préférées, on se charie, on fait des débats". Aucun des deux ne supporte l'équipe des Golden State car "ils sont trop forts". Golden State est l'équipe de référence de la NBA depuis cinq ans et a remporté trois des quatre derniers titres. Face aux novices de Toronto, les Warriors sont les grands favoris des bookmakers de Las Vegas.

