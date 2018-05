Final Four de l'Euroleague : Luka Doncic, future star du basket mondial ?

Les meilleurs joueurs du basket européen sont à Belgrade, en Serbie, dès vendredi soir et tout le week-end pour le "Final Four", le dernier carré de l'Euroleague. Cette année, un joueur est surveillé de près : Luka Doncic, prodige slovène de 19 ans, qui évolue au Real Madrid.

Le CSKA Moscou, le Zalgiris Kaunas, le Fenerbahce Istanbul et le Real Madrid : voici les clubs du Final Four cette année, qui s'affrontent à partir de vendredi 18 mai en Serbie dans la coupe d'Europe du basket, l'Euroleague. Au Real, il y a un certain Luka Doncic. Le Slovène de 19 ans seulement est vu comme le plus grand espoir du basket mondial. Certains le comparent déjà à Michael Jordan et LeBron James.

La nouvelle star du basket est-elle européenne ? Portrait signé Xavier Monferran --'-- --'--

Un basketteur "incroyablement élégant"

Malgré sa gueule d'ange, Luka Doncic est infernal sur un parquet. Plus de 16 points de moyenne dans l'élite du basket européen à seulement 19 ans. Son secret ? Il l'a confié à la télévision du Real Madrid : "Quand je suis arrivé au Real, mon coach Pablo Laso m'a appris à mettre des mots sur ce que je ressentais."

Quand je joue, j'ai la même sensation que quand je rêveLuka Doncic

Numéro 1 de la prochaine draft ?

Si jeune et déjà champion d'Europe l'été dernier avec la Slovénie, aux côtés de Gasper Vidmar ! Le pivot reste bouche bée devant le phénomène : "Ce n'est pas normal, il est tellement mature pour son âge, c'est un basketteur incroyablement élégant. C'est un don de la nature."

LukaDoncic fait saliver tous les recruteurs de la NBA. Le Slovène pourrait même être choisi en premier lors de la prochaine draft (bourse de joueurs qui vont débuter dans le championnat américain), fin juin. Pour l'arrière de Levallois KlemenPrepelic, co-équipier de Doncic en sélection, "c'est le meilleur joueur de l'Euroleague, qui est le meilleur championnat après la NBA".

Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste donc oui, il mérite d'être numéro un de la draft. Mais c'est pas moi qui choisis.L'international slovène Klemen Prepelicà franceinfo

Et une franchise NBA surveille particulièrement Luka Doncic, celle de Phoenix. Les Suns viennent de recruter Igor Kokoskov comme entraîneur. C'est lui qui a conduit la Slovénie et son jeune prodige au titre européen.