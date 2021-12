Euroligue : l'Asvel se relance en arrachant un succès précieux face au Fenerbahçe

Villeurbanne n'avait plus battu Fenerbahçe à domicile depuis 22 ans.

Villeurbanne sort la tête de l'eau. Après une série de quatre défaites et au terme d'un match irrespirable, l'Asvel s'est imposé 84 à 82 face au Fenerbahçe à l'occasion de la 17e journée d'Euroligue, jeudi 23 décembre. Face à une équipe stambouliote diminuée par plusieurs blessures en pleine partie, dont celle de l'arrière français Nando De Colo, les hommes de TJ Parker ont lutté jusqu'au bout pour s'octroyer la victoire. C'est le huitième succès des Villeurbannais dans l'épreuve cette saison pour neuf défaites.

L'Asvel a notamment été porté par un excellent Chris Jones, meilleur marqueur de la rencontre (27 points). Elie Okobo, incertain avant la rencontre, a également joué un rôle important en inscrivant 14 points. William Howard (12 pts, 2/3 à 3 pts) et James Gist (10 pts) ont également été déterminants. Avec cette victoire, l'Asvel remonte à la 9e place et se relance dans la course aux playoffs.

Un match haletant

Le début du troisième quart-temps a été très important avec un 11-0 en faveur de l'Asvel qui a pu remonter un score en sa défaveur à la mi-temps (43-46) pour mener de huit points, son plus gros écart, 54-46 à la 24e minute en étant performant notamment sur les tirs extérieurs et les lancers francs. Dès lors, le Fenerbahçe, supérieur au rebond et sur les tirs intérieurs a couru après le score, parvenant à égaliser à 70-70 à la 35e sur un panier à trois points d'Achille Polonara puis à prendre l'avantage sur deux lancers francs de Dyshawn Pierre (75-74, 36e).

Mais le club turc a finalement dû s'incliner malgré une fin de match à suspense après avoir encore égalisé à 81-81 à 49 secondes de la fin sur un lancer franc d'Achille Polonara (23 pts au total). C'est un ultime tir extérieur de Jones qui a donné une marge suffisante à l'Asvel (84-81).