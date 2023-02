L'équipe de France s'est imposée face à la Lituanie (70-63) à Trélazé (Maine-et-Loire), dimanche, sans pour autant livrer sa meilleure prestation.

Elle a souffert mais elle termine la tête haute. Déjà qualifiée pour le Mondial en Asie du Sud-Est (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon), l'équipe de France de basket a battu la Lituanie (70-63) à Trélazé (Maine-et-Loire), dimanche 26 février. Les Bleus finissent ainsi en tête de leur groupe avec dix succès pour deux revers.

Wembanyama précieux

Ils connaîtront le 29 avril leurs adversaires pour la phase de groupes du Mondial, avant de se retrouver le 24 juillet pour débuter la préparation à une compétition que Victor Wembanyama, grand favori pour être choisi en première position de la future draft NBA, a la "volonté" de jouer. L'intérieur de Boulogne-Levallois de 2,21 mètres a confirmé dimanche qu'il prenait, à 19 ans, de plus en plus de poids dans une équipe privée, pour ces éliminatoires, de ses joueurs évoluant en NBA et en Euroligue.

Rayonnant jeudi en République tchèque (72-59), avec notamment un double-double (22 pts, 17 rebonds), le prodige du basket français a été plus discret dimanche (15 pts, 3 rebonds et 3 contres). Mais il termine tout de même meilleur marqueur des Bleus, devant Nicolas Lang (13 pts), précieux à longue distance (3/3), avec notamment un tir primé qui les a replacés définitivement devant, un peu moins de trois minutes de la fin (60-58).