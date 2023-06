Coupe du monde de basket : De Colo et Batum de retour, Gobert bien présent, la surprise Francisco... Découvrez les 12 Bleus sélectionnés pour le Mondial

Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé, mercredi dans "Tout le sport", le groupe qui disputera la Coupe du monde de basket, qui débute le 25 août.

Douze joueurs sélectionnés, mais pas Victor Wembanyama. Sur le plateau de "Tout le Sport", Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé, mercredi 28 juin, sa liste de joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde de basket (du 25 août au 10 septembre), et qui se déroulera entre le Japon, l'Indonésie et les Philippines. Un voyage sans la nouvelle coqueluche du basket, Victor Wembanyama, qui a préféré se consacrer à la préparation de sa première saison NBA avec San Antonio, mais avec les autres stars tricolores qui évoluent outre-Atlantique.

Médaillée de bronze lors de la dernière édition en Chine en 2019, où elle avait écarté Team USA en quarts de finale, la France s'avance parmi les favoris de la compétition, après sa deuxième place à l'Eurobasket en septembre 2022. Pour assumer ce statut, Nicolas Batum et Nando De Colo retrouvent la sélection, après une pause lors du championnat d'Europe.

Rudy Gobert en chef de file

Longtemps incertain, car il avait déclaré envisager une pause cet été, Rudy Gobert sera bien de la partie. Clé de voûte de la défense des Bleus, le pivot des Minnesota Timberwolves devrait de nouveau être au centre du dispositif du sélectionneur. Outre Nicolas Batum et Nando De Colo, parmi les leaders d'attaque de cette équipe, Evan Fournier sera évidemment là, lui aussi, après une saison très compliquée avec les New York Knicks, où il a très peu joué. Frank Ntilikina est également du voyage, lui qui a disputé 47 matchs avec les Mavericks.

La liste du sélectionneur fait également la part belle aux joueurs médaillés d'argent en Allemagne. En plus de Rudy Gobert et d'Evan Fournier, Elie Okobo, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall forment l'ossature. En l'absence de Victor Wembanyama, Vincent Collet a aussi choisi de retenir Mathias Lessort. Auteur d'une grosse saison avec le Partizan Belgrade et nommé dans le meilleur cinq d'Euroligue (12 points et 7,1 rebonds de moyenne par match), il aura pour mission d'assurer sous les panneaux, des deux côtés du terrain.

Sylvain Francisco surprise du chef

Si Yakuba Ouattara (31 ans) va connaître sa première grande compétition avec l'équipe de France, le Monégasque n'est pas la plus grosse surprise de la liste Vincent Collet. La palme revient plutôt à Sylvain Francisco, six sélections au compteur, qui évolue en Grèce, au Péristeri BC. Après de bonnes performances lors des fenêtres de qualifications internationales, le meneur de 25 ans obtient donc son ticket pour l'Asie cet été.

Pour accompagner les Bleus lors des séances d'entraînements, Vincent Collet a choisi d'appeler Hugo Benitez (JL Bourg Basket), Joël Ayayi (Lakeland Magic), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder), Jaylen Hoard (Hapoël Tel-Aviv) et Bodian Massa (SIG Strasbourg).

La liste des 12 joueurs de l'équipe de France

Sylvain Francisco (meneur, Peristeri), Elie Okobo (arrière-meneur, AS Monaco Basket), Frank Ntilikina (meneur-arrière, Dallas), Nando De Colo (arrière-meneur, Ldlc Asvel), Evan Fournier (arrière-ailier, New York Knicks), Terry Tarpey (ailier, AS Monaco Basket), Yakuba Ouattara (arrière, AS Monaco Basket), Nicolas Batum (ailier- ailier fort, Los Angeles Clippers), Guerschon Yabusele (ailier-fort, Real Madrid), Mathias Lessort (ailier-fort, pivot, Partizan Belgrade), Moustapha Fall (pivot, Olympiakos), Rudy Gobert (pivot, Minnesota Timberwolves).