Basket : grâce à son succès à Bourg-en-Bresse, Paris remporte l'Eurocoupe et se qualifie pour l'Euroligue

Quelle saison pour le Paris Basketball ! Après avoir glané le premier titre de l'histoire du club mi-février en s'offrant la Leaders Cup, le voilà auréolé de son tout premier sacre européen. Le club de la capitale a remporté l'Eurocoupe (C2) grâce à sa victoire (89-81) à Bourg-en-Bresse vendredi 12 avril, un titre qui lui offre également un billet pour la prochaine Euroligue.

La victoire finale de ce club, créé de toutes pièces en 2018, transfiguré l'été dernier avec l'arrivée d'un entraîneur (le Finlandais Tuomas Iisalo), deux adjoints et six joueurs en provenance de Bonn (Allemagne), consacre une saison continentale parfaite, où il aura seulement chuté une fois (pour 22 succès) en poules, et écrasé les play-offs, battant Badalone (1-0) et les London Lions (2-0), avant les Bressans.

TJ Shorts encore décisif

Les 22 points de l'incontournable TJ Shorts, MVP de la compétition, ont encore pesé lourd pour maîtriser les protégés de Frédéric Fauthoux. Le meneur américain de poche (1,75m) aux cheveux teints en rouge, a fait honneur à son tout récent titre, terminant meilleur marqueur de la rencontre, notamment grâce à 13 points inscrits durant une première période où il a maintenu Paris au contact (43-46) face à la "Jeu", adroite à longue distance (7/13) et qui a débuté en fanfare (16-9).

Les Parisiens, qui remportent la série deux victoires à zéro (77-64 à l'issue de la première manche) rejoignent au palmarès Monaco, jusqu'alors seul club du championnat de France vainqueur de la compétition, en 2021. Le tout, à l'issue de leur deuxième campagne européenne seulement, et sans avoir encore disputé les play-offs du championnat de France.