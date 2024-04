Paris 2024 : "Surréaliste"... Deux badistes français risquent de perdre la qualification promise après une erreur de la Fédération internationale

Lucas Corvée et Ronan Labar, deux joueurs de badminton français engagés en double, attendaient sereinement l'annonce des qualifiés pour les Jeux de Paris. La paire, numéro un française à l'issue du dernier tournoi comptant pour la course olympique, devait profiter de son classement pour filer aux JO.

Mais, mardi 16 avril, en consultant la mise à jour du classement mondial effectué par la Fédération internationale de badminton (BWF) le monde s'est dérobé sous leurs pieds : le rêve de disputer les Jeux pourrait s'être envolé.

A deux semaines de l’annonce officielle du classement de la race olympique, la paire Corvée-Labar s'est retrouvée derrière l'autre association française, Toma et Christo Popov. "À notre plus grande surprise, nous nous sommes retrouvés avec un rabais de points engendrant une perte de quelques places au classement et une potentielle qualification fortement remise en cause", ont réagi Lucas Corvée et Ronan Labar dans un communiqué.

Aucune explication officielle

Pour l'heure, la Fédération internationale n'a pas communiqué sur ce rattrapage de points. Mais d'après les recherches menées par la Fédération française, ce retrait serait lié à une erreur de calcul remontant à mai 2023 lors de la Sudirman Cup, première compétition comptabilisée pour le classement olympique.

La BWF aurait ainsi attribué à la paire Corvée-Labar 400 points supplémentaires, en raison d'une erreur du système de comptabilisation. "Il s'agit de l'hypothèse la plus probable", confirme à franceinfo: sport le Directeur technique national (DTN), Jérôme Careil, qui n'a à ce jour, aucune information officielle de la BWF.

Toujours d'après les premières recherches françaises, d'autres joueurs seraient concernés au niveau mondial. "Un Italien pourrait être lui aussi lésé en simple, détaille Jérôme Careil. En double messieurs, il semblerait qu'une paire asiatique ait perdu son statut de tête de série pour les Jeux, ce qui peut changer des choses en termes de probabilité de médaille olympique." Pour le DTN, l'incompréhension est immense.

"Ils ont enlevé les 400 points sans prévenir personne, mettant tout le monde dans une situation complètement improbable, car les deux paires ont construit depuis un an leur stratégie de qualification sur la base d'un nombre de points qui était erroné." Jérôme Careil, Directeur technique national (DTN) à franceinfo: sport

"L'intégralité des tournois de l'année olympique s'est jouée avec un classement erroné, appuie aussi Lucas Corvée et Ronan Labar dans leur communiqué. Les têtes de série, les listes de joueurs qualifiés sur chaque compétition, la stratégie des athlètes, ont été bâties sur cette erreur. On a le ventre noué depuis hier soir. C'est un véritable tremblement de terre, une déflagration que l'on est en train de vivre. Le rêve d'une vie qui apparaît puis disparaît sans explication."

Si la situation est inédite, elle est surtout incompréhensible pour ce membre du staff de l'équipe de France. "Le plus surprenant est qu'ils [BWF] ne se soient pas aperçus de cette erreur de calcul depuis un an. Et surtout le fait de mettre à jour leur base de calcul sans prévenir personne, ni s'excuser, alors que cette modification change beaucoup de choses", confie Jérôme Careil.

Étude des "recours possibles"

Lucas Corvée et Ronan Labar attendent à présent un communiqué officiel de la BWF afin d'avoir une explication à "cette modification de dernière minute avant de décider quelle suite nous allons donner à cette situation surréaliste."

En attendant d'avoir plus d'information, la Fédération française étudie elle en interne les recours possibles. "Comme un préjudice a été porté à l'une des deux paires qui était censée être qualifiée et qui ne l'est plus, nous allons défendre l'idée que les deux puissent y aller, même si je pense que cela est assez improbable, car cela provoquerait un effet domino", regrette Jérôme Careil, qui a aussi prévu de consulter le CNOSF (comité national olympique sportif français).

Lucas Corvée et Ronan Labar pourraient aussi porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport (TAS). Mais bénéficieront-ils d'une procédure accélérée avant les Jeux ? "On ne sait pas. La situation est tellement inédite que nous sommes dans une phase de recherche de réponse", répond le DTN. Une chose est sûre en revanche pour le DTN : "Nous allons pousser pour que la Fédération internationale assume son erreur et les conséquences."