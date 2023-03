Aventure : six femmes ont traversé le Pacifique en paddle en 80 jours

Six femmes ont décidé de traverser le Pacifique pour les enfants atteints de cancer. Après 80 jours de paddle, elles sont arrivées à destination, lundi 27 mars.

Après 80 jours de rame et d'épreuve, six femmes sont arrivées à l'île de Moorea (Polynésie française), lundi 27 mars, après 8 000 km de voyage. Elles avaient quitté le Pérou en janvier 2023 et ont traversé l'océan Pacifique sur de simples paddles. Après trois mois de séparation, les rameuses étaient heureuses de retrouver leurs proches. "L'accueil est dingue (…) c'est plein d'émotions", constate Emmanuelle Bescheron, rameuse de l'expédition.



Une aventure inspirante

"Je suis ravie d'être les pieds sur la terre", affirme Stéphanie Geyer Barneix, rameuse de l'expédition. Dans les Landes, des amies des rameuses, licenciées dans le même club de sauvetage, saluent l'exploit. "Elles sont hyper inspirantes dans la manière qu'elles ont de rayonner, d'être avec les autres", affirme Clothilde Tripon, licenciée au club Capbreton Sauvetage Côtier. Parties sur les traces des explorateurs du Kon-Tiki, les six femmes s'étaient lancées dans cette aventure pour les enfants atteints de cancer.