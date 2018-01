Dakar : Sébastien Loeb, l'un des favoris du rallye, abandonne dès la cinquième étape

"Pour moi, c'est un peu l'année ou jamais pour la victoire", avait-il prévenu avant le départ. Le pilote français Sébastien Loeb a été contraint à l'abandon, lors de la cinquième étape du Dakar, mercredi 10 janvier, au Pérou, en raison de la blessure de son copilote, Daniel Elena, touché dans un choc. "Il hurle dès que je roule à plus de 30 km/h, je ne vois pas comment on pourra continuer", a expliqué Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb abandons the #Dakar2018 after his co-pilot Daniel Elena got injured in the early part of stage 5

// @SebastienLoeb abandona en el dia 5 del #DakarPerú2018. @DanosElena esta afectado fisicamente y no pueden seguir.

