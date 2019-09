F1 : Michael Schumacher serait soigné dans le plus grand secret à Paris

Une ambulance immatriculée en Suisse est arrivée lundi 9 septembre à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Ce serait elle qui aurait transporté Michael Schumacher. Le sextuple champion du monde de Formule 1 serait hospitalisé dans le service de réanimation chirurgicale et traumatologique, dont la sécurité a été renforcée.



Secret médical

Selon les informations de France Télévisions, c'est au moins la 3e fois qu'il viendrait au sein de l'établissement pour suivre un traitement novateur. Une visite prévue en juillet 2019 aurait été annulée pour des raisons de santé. Son état reste secret depuis le 29 décembre 2013, date de son accident de ski en Savoie. Après quatre semaines de coma artificiel et deux opérations chirurgicales, il a regagné son domicile suisse entre Genève et Lausanne. Jean Todt, ancien patron de l'écurie Ferrari et grand ami de l'ancien pilote, assure que l'Allemand continue de se battre. Le séjour du "Baron rouge" dans l'hôpital parisien pourrait en être le signe.



