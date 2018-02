Formule 1 : des enfants vont remplacer les "grid girls" sur les grilles de départ

Ce sont désormais des enfants qui accompagneront les pilotes sur les grilles de départ des Grand Prix de Formule 1, au lieu des "grid girls", ont annoncé lundi 5 février, les propriétaires de la F1 et la Fédération internationale de l'automobile (FIA). La présence de ces "grid kids", sélectionnés sur la base du mérite ou par tirage au sort au sein des clubs locaux de sport automobile, doit "rendre les cérémonies d'avant-course plus pertinentes et intéressantes pour les fans, particulièrement les plus jeunes", expliquent les deux instances dans un communiqué.

