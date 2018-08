DOCUMENT FRANCEINFO. "Il n'y a que la gagne qui m'intéresse" : le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly rejoint Red Bull

À 22 ans, Pierre Gasly est bourré d'ambitions. Le pilote français de Formule 1 a signé chez Red Bull. Il s'exprime en exclusivité sur franceinfo.

"Pour moi, c'est une opportunité incroyable", assure Pierre Gasly, pilote français de Formule 1 qui rejoint l'écurie autrichienne Red Bull, quatre fois championne du monde depuis 2005. Le jeune homme de 22 ans va courir aux côtés du Néerlandais Max Verstappen. "C'est le résultat de beaucoup de travail" a-t-il confié mardi 21 août en exclusivité à franceinfo.

franceinfo : Quel est votre sentiment après avoir été choisi par Red Bull ?

Pierre Gasly : Forcément, je suis super heureux. Pour moi, c'est une opportunité incroyable, c'est le résultat de beaucoup de travail. Je suis jeune, cela n'a pas été tout le temps simple, beaucoup de personnes m'ont aidé pour en arriver là, les choses se sont accélérés depuis la saison dernière, à partir du moment où je suis rentré chez Toro Rosso au Grand Prix de Malaysie. Et cette année, depuis le début de la saison, ça s'est vraiment très bien passé avec Toro Rosso, mieux que se qu'on esperait parce qu'on pensait que ça allait être compliqué. Et au final, on a réussi à avoir de belles performances sur quelques occassions. Et forcement, en faisant partie de la famille Red Bull, c'était un choix à faire.

À 22 ans, vous voulez être champion du monde de Formule 1. Est-ce-que maintenant les choses deviennent possibles ?

Je suis un compétiteur, il n'y a que la gagne qui m'intéresse et qui m'excite. C'est un grand pas en avant dans ma carrière et par rapport aux ambitions que j'ai d'être champion du monde, on s'en rapproche et je vais continuer de travailler et on verra la saison prochaine où on se situe par rapport aux autres. Je fais partie de la famille Red Bull. Ils ont fait un choix entre Carlos Sainz et moi, ils m'ont appelé la semaine dernière pour annoncer qu'ils avaient décidé de me prendre et que j'étais le choix qu'ils préféraient pour la saison prochaine, c'est vraiment super pour moi, pour ma carrière et par rapport aux ambitions que j'ai.

Est-ce-que l'exigence de l'écurie Red Bull vous met la pression ?

La pression est présente depuis que j'ai commencé le kart à l'âge de six ans. D'une saison à l'autre, je ne savais jamais si j'allais continuer, j'ai donc toujours eu cette pression du résultat. En tant qu'athlète, on doit vivre avec et savoir la gérer, pour moi ça ne changera pas.