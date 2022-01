Dakar 2022 : Stéphane Peterhansel sauve l'honneur et remporte la 10e étape autos

Cela n'atténuera pas la frustration générale, mais c'est toujours ça de pris pour Stéphane Peterhansel. Le pilote français, en grosse difficulté depuis le début de ce Dakar, a remporté la 10e étape autos, mercredi 12 janvier. Le tenant du titre aux 14 sacres sur le Dakar a devancé Carlos Sainz de 2'06". Orlando Terranova se classe troisième du jour.

Avec ce beau succès, Peterhansel se rapproche du record de victoires d'étapes, détenu par Ari Vatanen. Avec 49 scratches, il pointe à une longueur du mythique pilote finlandais.

Stage



@s_peterhansel takes the win!



On their 1st year with the new Audi RS Q e-tron, all 3 @audisport drivers have won a stage of the #Dakar2022! pic.twitter.com/Z9NhMIj0QJ