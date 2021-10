WRC : Sébastien Ogier en pigiste de luxe chez Toyota en 2022, Julien Ingrassia prend sa retraite

Le Français Sébastien Ogier partagera une troisième Toyota avec le Finlandais Esapekka Lappi dans le championnat du monde des rallyes (WRC) en 2022, mais sans son copilote historique Julien Ingrassia, a annoncé jeudi 7 octobre le constructeur japonais.

Very happy to remain with @TGR_WRC for some rallies next year! I'm looking forward to discovering the new generation of #WRC cars! https://t.co/JEGWN3Ph8o #ToyotaGAZOORacing #TGRWRT2022 pic.twitter.com/h94spiz9b8

Les deux autres pilotes actuels de Toyota, le Britannique Elfyn Evans et le Finlandais Kalle Rovanperä, disputeront toutes les manches du championnat alors qu'Ogier et Lappi se partageront le volant d'une troisième Yaris hybride, selon les courses.

Sébastien Ogier, 37 ans et 7 titres mondiaux en WRC à son actif, avec Ingrassia, avait déjà indiqué qu'il souhaitait réduire sa participation l'an prochain. Il est actuellement en tête du WRC avec sa Toyota à deux manches de la fin (Espagne, Italie) et pourrait donc remporter un 8e titre cette année.

"Je serai heureux de pouvoir passer plus de temps avec ma famille après cette année mais, en même temps, je suis très heureux de pouvoir rester avec Toyota et d'avoir l'opportunité de participer à quelques rallyes l'an prochain", explique Ogier.

En 2022, il disputera quelques manches du WRC, mais ce sera avec un nouveau copilote car Ingrassia, qui aura 42 ans fin novembre, a décidé de passer à autre chose.

Julien has decided to stop his career as a codriver next year. It will be the end of a long and beautiful journey together pic.twitter.com/Y1QlsVbZX0