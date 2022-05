Rallye du Portugal : Sébastien Loeb et Sébastien Ogier forcés d'abandonner, Elfyn Evans leader

Après la victoire de Thierry Neuville lors de la première spéciale du rallye du Portugal, jeudi, les pilotes ont repris le volant, vendredi 20 mai, pour une deuxième journée composée de sept spéciales dans la région de Coimbra, puis une huitième sur le circuit de rallycross de Lousada. Quatrième manche du championnat du monde WRC, le rallye du Portugal est la première épreuve de la saison à se dérouler sur terre.

Pour l'occasion, les Français Sébastien Loeb et Sébastien Ogier étaient de retour derrière le volant. Ils effectuaient tous les deux des "piges", respectivement pour Ford et Toyota. Après avoir heurté une glissière de sécurité et endommagé sa Ford Puma au cours de la cinquième spéciale, Loeb a été contraint à l'abandon. De son côté, Ogier a dû jeter l'éponge après plusieurs crevaisons (ES6 et ES7).