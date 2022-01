Dakar-2022 : pour Jean-Yves Le Drian, la question d'un arrêt de la course se "pose" après l'explosion d'un véhicule

Un véhicule d'assistance a explosé le 30 décembre, quelques jours avant le départ de la course. Une enquête antiterroriste a été ouverte.

Faut-il arrêter le Dakar-2022 après l'explosion d'un véhicule ? Pour le ministre des Affaires étrangères, la question "reste posée". "Sur le Dakar, c'est peut-être un attentat terroriste. Nous avons pensé, peut-être, que ça valait le coup de renoncer à cette manifestation sportive, les organisateurs ont décidé de maintenir", a déclaré Jean-Yves Le Drian sur BFMTV/RMC vendredi 7 janvier. Le Parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête mardi 4 janvier.

Le 30 décembre, une voiture de l'écurie Sodicars a explosé, 500 mètres après avoir quitté l'hôtel où l'équipage avait passé la nuit. Le véhicule se rendait au stade où avaient lieu les vérifications des voitures participant à la course.

Thierry Richard, 57 ans, qui pilote pour la même écurie et se trouvait à bord du véhicule, a évoqué des "scènes de guerre". Selon le Bordelais, six personnes étaient alors à bord, dont lui sur le siège passager. Il a expliqué à l'AFP avoir été soulevé par le souffle, ajoutant que ses jambes avaient heurté le tableau de bord et que la voiture avait pris feu. Le conducteur, le pilote chevronné Philippe Boutron, 61 ans, a été grièvement blessé aux jambes.