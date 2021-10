Formule 1 : Max Verstappen en pole position du GP des Etats-Unis devant Lewis Hamilton et Sergio Perez

Sous le soleil texan, Max Verstappen a signé le meilleur chrono samedi 23 octobre, en qualification du GP des États-Unis. Il est suivi de Lewis Hamilton et de Sergio Pérez. Les deux rivaux ne se quittent plus au classement général et sur la piste. Leur dernière opposition vendredi a donné lieu à un duel détonant, fait d'insultes et d'un doigt d'honneur de la part du Néerlandais pour une priorité qu'il a jugée non respectée en sortie de virage. Bottas complète le quatuor de tête. Une situation inhabituelle pour Mercedes, qui règne en maître à Austin depuis 2014 (5 victoires consécutives), et ne partira pas en pôle position.

That was qualifying at its dramatic best!



Gasly 9e, Ocon se manque

Charles Leclerc partira en cinquième position, suivi de la seconde Ferrari de Carlos Sainz et de Daniel Ricciardo. Lando Norris s'élancera en huitième position, Pierre Gasly sera dans ses roues. Yuki Tsunoda complète le Top 10. Les pilotes d'Alpine n'ont en revanche pas dépassé la Q2. Esteban Ocon, 11e, est le premier des non-qualifiés.